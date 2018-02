Rubano rame alle terme di Acireale: arrestati quattro romeni, tra cui due donne

I Carabinieri di Acireale e Acicastello hanno arrestato quattro romeni di età compresa tra i 18 e i 30 anni, tutti domiciliati a Catania e gravati da precedenti di polizia, ritenuti responsabili del concorso in tentato furto aggravato. Approfittando del notevole afflusso di gente per l’ultimo giorno del carnevale, ieri sera sono arrivati in auto da Catania, una Opel Astra SW, e utilizzando una cesoia hanno aperto un buco in una recinzione metallica, in via Alcide De Gasperi a protezione dell’ ex Hotel delle Terme, per accedere alla struttura e rubare una notevole quantità di cavi elettrici – circa Kg 800 – così da poterne successivamente estrarre il rame, da rivendere al mercato nero.

Per loro sfortuna l’equipaggio di una “gazzella”, nel controllare la parte esterna della cittadina jonica, ha notato il buco nella rete ed è entrato nella struttura, dove ha beccato i ladri mentre riponevano i cavi elettrici rubati in alcuni sacchi di juta. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita ai proprietari, mentre il quartetto attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.