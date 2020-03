In giro con un "ferro del mestiere" per trovare l'auto buona da rubare, denunciati

Sono stati fermati dai carabinieri di Acireale mentre in auto, ed in piena notte, se ne andavano in giro con a bordo un attrezzo (un cacciavite opportunamente modificato) comunemente utilizzato dai topi d’auto per forzare il blocchetto di accensione delle vetture. Per i due pregiudicati, entrambi 41enni di Aci Catena, è scattata la denuncia, oltre che per la violazione dell’art.650 del c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità), per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

