Acireale, pali e alberi abbattuti dal vento: già seguiti interventi di messa in sicurezza

Le forti raffiche di vento della notte scorsa hanno causato pochi danni nel territorio acese. Il sindaco e la protezione civile locale, dopo una prima verifica, contano quattro pali della pubblica illuminazione abbattuti: in corso Italia, in piazza Francesco Patanè e nelle frazioni di Pennisi e Capo Mulini, dove si è registrata anche la caduta di un grosso albero. Le zone interessate sono state prontamente messe in sicurezza. Per eventuali segnalazioni il sindaco invita i cittadini a rivolgersi alla locale protezione civile.