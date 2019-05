Acli Catania e WelfareLAB: un sostegno a chi è in difficoltà economica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

WelfareLAB è un progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nasce dalle esperienze e dall’impegno associativo di tutti i soggetti proponenti: ACLI, CTA, Unione Sportiva ACLI e NEXT. Questa iniziativa nasce per aiutare le persone in situazioni di difficoltà economica, anche temporanea, attraverso un piano di intervento che copra diverse aree di necessità:far valere i propri diritti, grazie al servizio di orientamento offerto dagli uffici di segretariato sociale, nelle strutture ACLI e di altri soggetti presenti sul territorio;ricevere un aiuto materiale, attraverso progetti di riuso, recupero e distribuzione delle eccedenze dei beni di prima necessità, come mercatini di scambio;accedere gratuitamente a servizi e iniziative in ambito educativo, formativo, sportivo, ricreativo e turistico, per alleviare il disagio economico e psicologico;attivare forme innovative di welfare attraverso una vera e propria rete di sostegno che integra Enti pubblici, Terzo Settore e aziende. WelfareLAB si rivolge a coloro che si trovano in condizioni di povertà relativa, una condizione che impatta negativamente sulla capacità di spesa della famiglia o della persona, limitando l’accesso a bene e servizi. Anche la città di Catania, per il tramite delle Acli di Catania, è un Punto WelfareLab con la presenza nel territorio di due Sportelli: Sportello Via Pantano,42 (Martedì ore 10:00-13:00); Sportello Acli Corso Sicilia,111 (Mercoledì ore 15:30-18:30). Nei punti WelfareLab gli utenti saranno accolti da personale specializzato, pronto a individuare la strada migliore per rispondere alle necessità, con l’obiettivo di dare un valido sostegno e supporto e definendo un percorso di iniziative e di servizi. Una volta definitivo il percorso dell’utente, quest’ultimo potrà monitorarlo in qualsiasi momento: avrà a disposizione un’App creata ad hoc, la disponibilità degli operatori WelfarLAB e dei soggetti coinvolti nel suo percorso. Una vera e propria rete di aiuto per chi si trova in difficoltà.