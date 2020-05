Acoset riceverà su appuntamento i cittadini durante la Fase 2

Acoset informa i catanesi che, in applicazione dell’ultimo Decreto governativo riguardante la cosiddetta “Fase2”, le attività di sportello presso la sede centrale di Catania verranno espletate solo dietro appuntamento. Per la settimana che va da lunedì 04/05/20 a venerdì 08/05/20, il ricevimento allo avverrà esclusivamente su appuntamento e solo per stipula di contratti (nuova utenza, ex utenza, volture, cantiere) nei giorni di martedì 05, mercoledì 06, venerdì 07 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (ultimo appuntamento utile). Per le successive settimane, sempre esclusivamente su appuntamento e solo per stipula di contratti (nuova utenza, ex utenza, volture, cantiere) nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13. E’ possibile prendere appuntamento chiamando ai numeri 800.942440 (da rete fissa) e 095.3287138 (da rete mobile) da lunedì a venerdì con orari 8:30-12:30 e 17:00-20:00 - Sabato 8:30-12:30, o collegandosi sul sito istituzionale e presso i totem multimediali di Acoset. I servizi online proseguono regolarmente.

