Acoset, sospese aperture degli sportelli decentrati

A causa delle disposizioni per limitare il possibile contagio da Covid-19 (Coronavirus), l’Acoset informa l’utenza che, a partire da domani, giovedì 5 marzo 2020, e per tutto il mese di marzo, saranno sospese le operazioni presso gli sportelli decentrati e resteranno aperti solo gli sportelli della Sede centrale di viale Mario Rapisardi n. 164 a Catania, che saranno adesso disponibili tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13,30. Gli utenti interessati, in caso di fruizione dei servizi allo sportello, sono pregati di rispettare le norme di igiene e le distanze di sicurezza, secondo le indicazioni comunicate dal Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità. L’Acoset spa disporrà le misure atte a contenere gli affollamenti e raccomanda di utilizzare il servizio di prenotazione degli appuntamenti onde evitare assembramenti. Inoltre, in conseguenza di ciò, la campagna per le volture a costo agevolato verrà prorogata di un mese con nuova scadenza al 30 aprile 2020.