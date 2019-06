Lettori: "A Vaccarizzo acqua non utilizzabile per uso igienico"

Diversi cittadini di Vaccarizzo hanno scritto alla redazione di CataniaToday, lamentando il fatto che l'acqua che arriva nelle tubature delle loro abitazioni non sarebbe di fatto adatta per usi alimentari o anche solo per lavarsi. Un residente della zona, in particolare, lamenta irritazioni alla pelle dovute - a suo avviso - proprio all'esposizione con l'acqua della condotta locale, che viene peraltro erogata a giorni alterni durante il periodo estivo. Il problema è già stato segnalato al Comune ed alla Sidra.