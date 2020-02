Acquedotto Sogea, disservizi idrici per 48 ore

L'acquedotto Sogea comunica che per urgenti ed indifferibili motivi, sulla condotta principale verrà interrotto il servizio di erogazione dei acqua potabile per le giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio 2020. Le zone interessate dalla sospensione per le 48 ore ricadono nei comuni di Belpasso, Misterbianco e Catania.