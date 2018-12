Addobbi natalizi, sanzionati due rivenditori cinesi

Nell’ambito dei controlli delle attività commerciali, intensificati in occasioni delle festività natalizie, operati dalla Squadra Amministrativa del Commissariato Nesima, con la collaborazione di personale del Reparto Annona della Polizia Locale, sono state accertate delle irregolarità in due negozi del viale M. Rapisardi, entrambi gestiti da cittadini di nazionalità cinese.

In uno degli esercizi sono stati sequestrati, ai sensi degli artt. 6-7-9-11 del D.Lgs n. 206 del 06/09/2005, n. 313 addobbi elettrici natalizi, perché trovati privi di marchio CE o palesemente contraffatto, mentre, per lo stesso motivo, nell’altro esercizio commerciale sono stati sequestrati n. 765 tra giocattoli per l’infanzia e articoli per feste. Ai titolari delle due rivendite sono state elevate delle sanzioni amministrative per complessivi 51.000 Euro. Con il sequestro del predetto materiale, pericoloso per la salute dei minori e per la sicurezza pubblica in quanto mancante di qualsiasi certificazione, è stata scongiurata la sua vendita in vista dell’imminente periodo natalizio. Il materiale, custodito presso la Depositeria Comunale, è stato posto per gli opportuni provvedimenti a disposizione della locale Procura della Repubblica.

