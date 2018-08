Adozioni internazionali: domanda per il rimborso delle spese sostenute

Le famiglie residenti a Catania e interessate alla richiesta di rimborso per le spese sostenute per le adozioni internazionali, possono già presentare l’istanza relativa. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 10 ottobre 2018 presso l’ufficio protocollo della direzione Famiglia e Politiche Sociali di via Dusmet 141.

Lo comunica l’ assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche per la Famiglia Giuseppe Lombardo che precisa che è stato sottoscritto dall’assessore Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali il D.A. n.90/2018 contenente criteri e modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per le Adozioni Internazionali ( art. 7/L.R. n.10/03), pubblicato nella sezione “ Avvisi” del sito istituzionale comunale. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Adozioni di via Passo Gravina 19, al numero telefonico 095 492645."