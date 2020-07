Adrano, arrestato pregiudicato 21enne: sorpreso sul posto di lavoro

Agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato il 21enne, pregiudicato G.F. per reati connessi, alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, per resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, lesioni personali aggravate e ricettazione. L’uomo, dopo aver scontato poco più di anno di reclusione tra il 2017 e il 2018, dovrà scontarne adesso altri quattro anni, nonché il pagamento della pena pecuniaria pari a 3.700 euro per reati commessi dal 2014,al 2017. A seguito dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, i poliziotti, non trovandolo a casa, si sono messi alla ricerca del 21enne, trovandolo poi a Biancavilla, sul posto di lavoro. G.F. è stato condotto presso un istituto penale per minorenni perché all’epoca dei fatti non aveva ancora raggiunto la maggiore età. Tra l’altro, soltanto qualche mese fa era stato denunciato poiché trovato in possesso di circa undici grammi di cocaina.

