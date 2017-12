Adrano, arrestato pluripregiudicato: aveva a casa cocaina e marijuana

Nella giornata di ieri, intorno alle 14, personale del Commissariato di Adrano ha proceduto all’arresto del cinquantenne pluripregiudicato Gaetano Settembrini; l’uomo si è reso responsabile dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana e di detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina.

L’operazione rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato nel controllo del terrorio, intensificato nel periodo delle vacanze natalizie; a carico dell’uomo è stata effettuata una perquisizione domiciliare, a seguito della quale, all’interno di un garage nella sua disponibilità, sono stati rinvenuti 530 grammi di marijuana, 28,30 grammi di cocaina e 0,5 grammi di hashish. Parte degli stupefacenti era già ripartita in singole dosi; è stato, altresì, rinvenuto tutto il necessario per il confezionamento delle dosi di spaccio: bilancini di precisione, carta stagnola, cellophane, “tritaerba”, scatolette di plastica di varia specie.

Rinvenuta anche una tenda con lampada alogena e sistema di areazione per la coltivazione della cannabis e la successiva lavorazione in marijuana. Sono stati sequestrati anche 3.380 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, occultate in una scatola di cartone riposta nella camera da letto, evidente provento della florida attività di spaccio il cui consumo, nel periodo festivo, subisce un notevole incremento. In considerazione di quanto acclarato, Settembrini, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Piazza Lanza.