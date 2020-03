Adrano, controlli della polizia per il rispetto delle norme Covid-19

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare l’emergenza coronavirus nel territorio di Adrano, personale, la polizia d Adrano ha denunciato all’Autorità giudiziaria 10 persone, tutti residenti ad Adrano, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, alla luce delle recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra i denunciati si segnalano, in particolare, quattro giovani che venivano controllati in via Pindemonte e che dichiaravano di aver appena consumato un panino insieme, oppure un giovane che dichiarava di essere stato poco prima a casa della propria fidanzata, o chi senza valido motivo è stato controllato mentre stazionava nella centrale piazza Umberto. Nel corso dei servizi è stata anche denunciata R.S., di anni 40, sempre residente ad Adrano, per minacce e oltraggio a Pubblico ufficiale. La donna, in particolare, inveiva contro gli Agenti operanti in quanto questi ultimi poco prima “avevano osato” sanzionare il proprio figlio sorpreso a guidare un motociclo senza la prescritta patente di guida. Nella giornate successive i controlli saranno ulteriormente intensificati.

