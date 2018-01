Adrano, nascondeva cocaina in casa: arrestato

Circa 96 dosi di cocaina, del peso complessivo di 19 grammi, confezionate con cellophane, una bilancia elettronica di precisione e nastro isolante per il confezionamento. E' quanto trovato dalla polizia di Adrano in casa di un pregiudicato Nicolò Lo Cicero, di anni 35. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La sostanza si trovava nascosta in cucina, in parte sotto il cuscino di un divano e in parte in un cassetto; la bilancia, invece, era accuratamente nascosta in un pozzetto dell’acqua adiacente l’ingresso dell’abitazione.