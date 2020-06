Adrano, tre auto a fuoco tra cui quella dell'ex sindaco Mancuso

Un rogo ad Adrano ha coinvolto diverse auto tra cui quella del politico di lungo corso Fabio Mancuso, già sindaco della città nonché deputato regionale. In totale sono state tre le auto ad andare in fiamme e Il rogo si è sviluppato da una Hyundai Tucson di proprietà dell’ex sindaco Le alte fiamme hanno lambito anche degli edifici circostanti ed è stato necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia per le indagini. Potrebbe essere una pista dolosa: qualche giorno fa lo stesso Mancuso, ai microfoni di una emittente locale, aveva parlato della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in città.

