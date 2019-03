Adrano, non si ferma all'alt della polizia e getta dall'auto lo stupefacente

Ieri, la polizia ha arrestato il pregiudicato Carmelo Ivan Cristiano Francardo, classe '85, in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Intorno alle ore 18:25, personale del commissariato di Adrano durante un posto di controllo eseguito nei pressi dello svincolo della statale 284, ha intimato l’alt della polizia al conducente di un’autovettura, il quale, però, non ha rispettato l’ordine proseguendo a forte velocità la marcia in direzione “vigne” di Adrano.

La volante, lanciatasi immediatamente all’inseguimento dell'autovettura, ha notato il conducente lanciare dal finestrino lato guida una palla di cellophane trasparente.

Uno degli operatori ha recuperato prontamente l’involucro, mentre l’altro poliziotto a bordo della volante, ha continuato la sua corsa bloccando poco dopo l’auto in fuga.

L’involucro recuperato conteneva al suo interno 50 grammi di cocaina che, se immessa nel locale mercato, avrebbe fruttato al malfattore circa cinquemila euro.