Adrano, la polizia scova uno spacciatore "in attività"

Nella serata di ieri gli agenti della volante del commissariato di Adrano, durante un giro perlustrativo nei pressi delle case popolari di via della Regione nota zona di spaccio di stupefacenti, hanno notato "movimenti sospetti". Alla vista dei poliziotti un giovane si è dato alla fuga. Si tratta di un noto pregiudicato del posto: F.L., classe 2002.

Accurate ricerche nei pressi della zona hanno portato al ritrovamento di una busta di plastica, celata dietro a una siepe, che conteneva 75 involucri di carta argentata, contenete ciascuna marijuana per un peso complessivo di 45 grammi. Il giovane fuggiasco è stato, in seguito, rintracciato e denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.