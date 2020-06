Adrano, beccato pusher che spacciava a un minorenne in pieno centro

La polizia ha arrestato nella serata di ieri ha arrestato Emanuele Centamore, classe 2001, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato beccato con le mani nel sacco nella centralissima piazza Sant’Agostino, a pochi passi dalla rivendita ambulante di panini.

Nello specifico gli operatori di polizia, dal punto di osservazione ove si erano opportunamente posizionati, hanno visto sopraggiungere un acquirente, minorenne, al quale, dopo aver pattuito il prezzo, Centamore stava per vendere la sostanza stupefacente. A questo punto gli agenti, che giorni seguivano attentamente l’odierno arrestato, sono intervenuti bloccando la cessione dello stupefacente proprio nell’attimo in cui Centamore stava per ricevere il denaro in contanti. A seguito di perquisizione personale, sono state rinvenute e sequestrate altre sei dosi di marijuana, già confezionata all’interno di lamine di alluminio, nonché la somma di 200 euro in contanti suddivisi in banconote da 10 e 20 euro oltre ad un mini telefono cellulare privo di localizzatore gps, modello di solito utilizzato dagli spacciatori proprio per evitare di essere localizzati. Così Centamore è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.