Adrano, tentano la "truffa dello specchietto": coppia denunciata

Gli agenti delle volanti hanno denunciato D.G. 31 anni e R.A., 34 anni entrambi residenti ad Adrano, per il reato di tentata truffa aggravata.

I poliziotti hanno accertato che la coppia, a bordo di una Renault Megane di colore scuro, in viale Andrea Doria aveva tentato la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di un’anziana signora. La truffa consiste nel far credere a un altro automobilista che la sua auto abbia involontariamente urtato il retrovisore dell’auto di chi sta mettendo in atto il raggiro allo scopo di chiedere, in seguito, il risarcimento del presunto danno subito.