Adrano, un uomo e una donna arrestati per detenzione di eroina

Nel pomeriggio di ieri, la polizia ha arrestato Sebastiano Ardizzone classe 1972 e Maria Destro classe 1964 ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Adrano hanno controllato un’autovettura con a bordo un uomo e una donna. I due soggetti, sin da subito si sono mostrati insofferenti al controllo, tanto da indurre gli agenti a eseguire una perquisizione personale.

Dal controllo effettuato, è stato rinvenuto, occultato nel giubbotto indossato dalla donna, un involucro in cellophane contenente eroina per un peso complessivo lordo di circa 10,2 grammi. Espletate le formalità di rito, Sebastiano Ardizzone e Maria Destro sono stati condotti presso le proprie abitazioni e sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di arresto e in attesa del giudizio per direttissima, che si terrà in data odierna.