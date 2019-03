Aeroporto, aggiornamento lavori: aumento dei voli in arrivo

Da 4 a 6 arrivi ogni ora. SAC, l’azienda di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, grazie all’avanzamento spedito dei lavori in aerea movimento, da domani potranno atterrare sei aerei ogni ora, anziché quattro.

Questo permetterà di limitare ulteriormente ritardi e conseguenti disagi per i passeggeri. Si consiglia dunque di informarsi con le compagnie aeree per verificare la regolarità dei voli. Informazioni sul sito www.aeroporto.catania.it e, in caso di dirottamento sull’aeroporto di Comiso, su http://www.aeroportodicomiso.eu/it/come-arrivare-it/autobus-it