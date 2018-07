Aeroporto, arrestati cittadini cinesi con falsi passaporti giapponesi

Un uomo ed una donna cinesi in procinto di imbarcarsi su un volo per Londra sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nell'aeroporto di Catania perché hanno esibito dei passaporti falsi giapponesi. I due, Xiao Qin Wu, di 26 anni, e Long Zheng Bin, di 25, messi alle strette, hanno ammesso di essere cittadini cinesi. Gli arrestatisono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa del processo per direttissima, in programma nella giornata odierna