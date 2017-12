Ricercato per truffa e documenti falsi: arrestato latitante

Era ricercato in Francia per truffa e falsificazione di documenti contabili il latitante Mario Palmonella, 54 anni, arrestato all'aeroporto dalla polizia di frontiera. L'uomo in partenza per Bucarest con la compagnia aerea Blue Air sperava di superare i controlli senza dare nell'occhio, ma gli agenti lo hanno identificato e bloccato.

Palmonella è noto per essere stato a capo di alcune compagnie aeree e grosse società finanziarie. Il 54enne è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.