Aeroporto, abbandonano bambino in auto sotto il sole: salvato da un poliziotto

Nel primo pomeriggio dello scorso 22 giugno, la polizia ha denunciato all'autorità giudiziaria una coppia, S.L.N. del 1991 e il compagno P.R. del 1987, per il reato di abbandono di minore in concorso fra loro. La polizia di frontiera di Catania, nel pomeriggio di sabato, ha ricevuto la segnalazione da parte di una guardia giurata in servizio presso l'aeroporto di Catania, che all’esterno, negli stalli dei parcheggi riservati allo scarico bagagli nella zona partenze, un bambino dall’apparente età di circa quattro anni, aveva attirato la sua attenzione nonché quella di alcuni viaggiatori, poiché risultava essere stato abbandonato all’interno di una vettura Audi A6 con targa svizzera, totalmente chiusa ermeticamente, lasciata sotto il cocente sole, in una giornata torrida in cui le temperature hanno sfiorato i 40° gradi all’ombra.

Gli operatori di polizia immediatamente hanno raggiunto il luogo della segnalazione, constatando effettivamente che all’interno della vettura, un bambino totalmente sudato e verosimilmente colto da ipertermia per l’elevata temperatura sviluppatasi all’interno dell’abitacolo, si dimenava cercando di aprire le portiere sbattendo inoltre le sue manine sui finestrini, chiedendo disperatamente aiuto.

Avendo invano tentato di attirare l’attenzione dei genitori, presumibilmente nelle vicinanze, un operatore di polizia, temendo per la salute del piccolo, ha infranto con il calcio della propria arma d’ordinanza un finestrino posteriore, adiacente al vano bagagli, riuscendo così ad aprire la vettura, mettendo in salvo il bambino che avrebbe sicuramente rischiato la vita restando ancora, alcuni minuti all’interno dell’abitacolo della vettura cocente.

Il sovrintendente intervenuto ha riportato delle ferite alle mani, causate dalle schegge del finestrino infranto. Subito dopo sul posto si è presentata una coppia, la madre del bambino S.L.N. del 1991 ed il compagno P.R. del 1987. Insieme con la madre, il bambino è stato accompagnato presso il presidio sanitario dell’aerostazione, dove gli sono state prestate le cure del caso, grazie alle quali il piccolo si è ripreso immediatamente.

La coppia è stata accompagnata negli Uffici di polizia dove sono stati denunciati alla competente Autorità giudiziaria per il reato di abbandono di minore in concorso fra loro. L’intervento è stato compiuto sotto lo sguardo di numerosi viaggiatori attoniti, che hanno applaudito il salvataggio eseguito dal personale della Polizia di Frontiera.