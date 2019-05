Aeroporto Catania: disagi in area extra Schengen per allagamento

La Società Aeroporto Catania, informa che nella tarda mattinata di oggi, a causa della rottura di una condotta, si è verificato un allagamento nella sala “Arrivi Extra Schengen” del Terminal A. Questo inconveniente ha causato ritardi e disagi per 2 voli, il Mosca-Catania delle 11:10 operato da S7 e il Londra-Catania delle 11:15 operato da British Airways. Le squadre di manutenzione hanno ripristinato in breve tempo la piena operatività dell' infrastruttura aeroportuale e – anche grazie alla fattiva collaborazione degli Enti di Stato- non si sono registrati ulteriori disagi.