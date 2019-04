Aeroporto di Catania, apre nuovo duty free Heinemann

La Travel Retail Italiana, una filiale della Gebr. Heinemann, oggi ha inaugurato ufficialmente uno store da 200 metri quadri nel secondo, nuovo terminal (Terminal C) dell’aeroporto Fontanarossa.

Il nuovo negozio è il quinto duty free della Heinemann in questo aeroporto.



"L’aeroporto Catania-Fontanarossa rappresenta un partner estremamente coinvolto e professionale con una prospettiva di lungo termine. Per questa ragione costituiamo una straordinaria accoppiata l’uno per l’altro ed abbiamo trascorso gli ultimi cinque anni lavorando continuamente per progettare un’esperienza di shopping “su misura” per i nostri passeggeri all’Aeroporto Catania-Fontanarossa. Il nuovo store rappresenta una significativa conferma della nostra collaborazione di fiducia, a lungo termine," ha dichiarato Karl Niendorf, Amministratore Delegato della Travel Retail Italiana.

Il nuovo store vanta la più ampia area dedicata alla bellezza tra tutti i negozi dell’aeroporto di Catania, rispondendo alla domanda di prodotti nuovi e di tendenza, specialmente tra i viaggiatori locali. Circa 70 metri quadri dello spazio di vendita sono dedicati esclusivamente ai prodotti regionali. Accanto ai souvenirs, vengono offerti dei prodotti italiani tipici che vanno dagli accessori alle specialità alimentari e ai liquori, secondo un’impostazione da “mercato siciliano”, riecheggiando lo spirito locale dell’aeroporto.



“L’inaugurazione del nuovo store di Heinemann all'interno del terminal C rappresenta per l’aeroporto di Catania un ulteriore tassello di qualità. Il fatto che il brand internazionale abbia scelto ancora la nostra città per investire, aprendo un nuovo punto vendita di oltre 200 metri quadrati all’interno dello scalo, conferma l’attrattività del nostro aeroporto, dove transitano quasi dieci milioni di passeggeri e che è oggi un punto di riferimento e di snodo per tutta l’attività turistica della Sicilia orientale. L’apertura dello store, inoltre, avvalora la bontà della scelta di riconsegnare il terminal C alla fruizione dei passeggeri, recuperando uno spazio fondamentale che da oggi si arricchisce ulteriormente e confermando le enormi potenzialità di una struttura che, oltre a essere luogo deputato per la mobilità, diventa sempre più “esperienza”. Grazie ad Heinemann, dunque, che è nuovamente al nostro fianco nel rendere lo scalo di Catania sempre più internazionale e appetibile per i grandi marchi”, ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC.