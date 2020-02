Aeroporto, denunciato passeggero cinese: nascondeva un coltello di 20 cm

Continuano i controlli, effettuati da personale della polizia di frontiera e della guardia giurata Sac dell’aeroporto di Catania, grazie ai quali, lo scorso 6 febbraio, un passeggero di nazionalità cinese (del 1965), in partenza per Milano-Malpensa, con volo della compagnia Easy Jet avente sigla aerea EJU-2852, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per “porto di armi oggetti atti ad offendere”. L'uomo, a seguito di perquisizione personale e sui bagagli, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di lunghezza totale di 20 cm circa, solo la lama di cm. 7, curva in acciaio, celato all’interno del proprio borsone che portava a seguito.