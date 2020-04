Aeroporto, la diretta di Catania Today con l'ad Nico Torrisi

L'aeroporto di Catania nel guado a causa della pandemia in atto. Sono passati pochi mesi da quando lo scalo ha festeggiato il prestigioso traguardo dei dieci milioni di passeggeri ma, adesso, è tutto cambiato. Volano due mezzi al giorno da e per Roma e ci sono circa 150 dipendenti Sac in cassa integrazione.

Della situazione attuale e della cosiddetta "fase 2" parleremo oggi, 28 aprile, in diretta con l'amministratore delegato di Sac Nico Torrisi in diretta sulla pagina Facebook di Catania Today, a partire dalle 15.30. Domani avremo ospite il rappresentante della Fipet etnea (federazione italiana pubblici esercizi e turismo) Roberto Tudisco e con l'imprenditore affronteremo le difficoltà che vivono le aziende e le criticità dovute allo stop prolungato.