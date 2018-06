Aeroporto, da oggi operativo il nuovo volo Catania - Nizza

EasyJet amplia la propria offerta internazionale dell’aeroporto di Catania Fontanarossa inaugurando il nuovo volo Catania-Nizza, già disponibile sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS. La compagnia internazionale vola da Catania a Nizza con due frequenze settimanali – il lunedì e il venerdì – a partire dal 25 giugno per tutta la stagione estiva.

Proseguono quindi gli investimenti della compagnia a Catania, a dimostrazione dell’importanza della Sicilia nei piani di espansione di easyJet. Il nuovo volo rappresenta un’ulteriore opportunità per i passeggeri del Sud Italia, sempre più connessi alle destinazioni internazionali del network. Al tempo stesso l’espansione dell’offerta verso mete internazionali contribuisce anche ad aumentare le occasioni turistiche per i passeggeri francesi che – in questo caso – potranno volare su Catania per visitare le bellezze della Sicilia.