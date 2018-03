Aeroporto, un flash mob in abiti d'epoca al gate delle partenze

Oggi, nell’ambito delle attività di alternanza scuola- lavoro, le alunne dell’Istituto professionale Lucia Mangano di Catania, hanno messo in scena un flash mob che ha divertito e coinvolto i passeggeri in attesa ai gate delle partenze. Una decina di alunne, indossati abiti di fattura ottocentesca che fanno parte della mostra permanente del costume allestita nella loro scuola, hanno cominciato a danzare, tra i passeggeri in attesa di imbarcarsi, sulle note della Casta Diva (aria tratta dalla Norma di Vincenzo Bellini) per poi passare al sound pop contemporaneo di Charlie Puth con il brano “How Long”.

Le alunne dell’Istituto Lucia Mangano – indirizzo “Servizi Sociali Sanitari”- partecipano alle attività dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, organizzati in collaborazione con Sac e con la controllata Sac Service, affiancando il personale della Croce Rossa che assiste i PRM, i Passeggeri a Ridotta Mobilità, in transito nell’Aeroporto di Catania.