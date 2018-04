Aeroporto, arrestato 24enne albanese con documenti falsi

La polizia di frontiera durante un’attività di verifica documentale nei confronti dei passeggeri di un volo diretto a Londra Luton, ha arrestato Ferizolli Bekim 24enne, per documenti falsi.

Gli agenti si sono insospettiti riguardo alla genuinità del documento esibito, anche alla luce del fatto che lo stesso non comprendeva né parlava la lingua italiana. Gli approfondimenti investigativi svolti anche tramite gli strumenti in dotazione all polizia frontiera, hanno permesso di appurare che la carta di identità esibita dal passeggero era stata alterata con la sostituzione della fotografia.

Il passeggero, messo alle strette ha ammesso di essere un cittadino albanese dal nome Ferizolli Bekim L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato rimesso in libertà non sussistendo i presupposti per la richiesta dell’applicazione delle misure coercitive.