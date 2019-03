Aeroporto, lavori in area rullaggio: possibili disagi

La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, da lunedì 11 marzo a mercoledì 20 marzo, si svolgeranno dei lavori urgenti nell'area di movimento dell'aeroporto di Catania.

Si tratta di interventi necessari per garantire la totale sicurezza del rullaggio degli aeromobili in vista del notevole incremento del traffico aereo atteso per la stagione estiva, che prende il via il 31 marzo. Nel periodo interessato, i movimenti in arrivo saranno ridotti e questo avrà inevitabili conseguenze sul traffico aereo: si verificheranno quindi ritardi e saranno possibili cancellazioni di alcuni voli. Si raccomanda pertanto ai passeggeri di informarsi con le compagnie aeree sulla regolarità dei propri voli. La SAC si scusa per il disagio.