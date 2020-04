Aeroporto, mille lavoratori in cassa integrazione: Filt Cgil lancia l'allarme

"Non è una situazione sostenibile, deve intervenire il governo, forse l'Europa, bisogna urgentemente prolungare gli ammortizzatori sociali, crearne di nuovi per gli stagionali, rendere strutturale il fondo di solidarietà trasporto aereo, adesso rifinanziato anno su anno".

Questo il grido d'allarme lanciato dalla Filt Cgil etnea in merito alla situazione definita "drammatica" dei mille lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga dell'aeroporto di Catania con "stagionali restati fuori da ogni tutela" ma anche "fatturati azzerati, indotto crollato tra autonoleggi, parcheggi e attività commerciali". Nello scalo etneo è super emergenza con operatività a scarto ridottissimo e solo 4 voli al giorno da e per Roma.