Nuove rotte Ryanair da Fontanarossa, Torrisi: "Siamo molto compiaciuti"

“Siamo molto compiaciuti per l’introduzione, da parte di Ryanair, di due nuove rotte non ancora coperte dall’Aeroporto di Catania e che ci permettono di arricchire e potenziare il ventaglio di destinazioni annuali: da ottobre 2018, infatti, Fontanarossa sarà collegato due volte a settimana con Marrakech e con Siviglia ". Lo afferma l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi, sulle novità annunciate dalla compagnia aerea la Winter 2018.

Due destinazioni nell’area mediterranea, queste scelte da Ryanair, particolarmente strategiche per la Sicilia anche nella bassa stagione e che potranno garantire ai rispettivi territori nuovi e consistenti flussi turistici in una fase dell’anno comunque favorita, in queste aree geografiche, da temperature miti”.