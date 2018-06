Aeroporto, presentati i parcheggi con Telepass: innovativi, semplici e veloci

Nei parcheggi dell’Aeroporto di Catania P1, P2 e P4, è entrato in funzione il sistema di pagamento Telepass: si tratta di un servizio che velocizza ulteriormente l’accesso e l’uscita dalle aree di sosta e consente ai clienti Telepass di transitarvi ancora più facilmente: non dovranno infatti né ritirare il ticket all’ingresso, né pagare la sosta alle casse automatiche perché il sistema “legge” la targa, come succede nei caselli autostradali, e autorizza l’accesso e di conseguenza il pagamento sul conto corrente indicato. A illustrare l’ultima novità del nuovo Sistema Gestione Parcheggi di Sac, introdotto lo scorso mese di marzo e nel giro di pochi giorni entrato subito a regime proprio perché semplifica tutte le procedure, sono Nico Torrisi, Ad di Sac, Dante Antognoni, Ad di Telepass Pay, e Franco Oliva, Ad di HUB Italia, l’azienda che ha rinnovato, automatizzandolo, il sistema parcheggi di Sac.

“Quello del Telepass – spiega Nico Torrisi, Ad Sac – è un servizio molto atteso dai nostri utenti, in particolare dai residenti nella Sicilia Orientale, dove da circa vent’anni è presente nei caselli dell’autostrada Catania-Messina e in parte della Messina-Palermo. Da tempo registravamo richieste proprio per la comodità di gestione: l’apparecchio Telepass già montato sulle auto è in grado di “dialogare” con il lettore installato nei nostri parcheggi. Restano confermati i 15 minuti di sosta gratuita per chi utilizza P1 e P2 (sosta breve) consentendo agli accompagnatori di caricare e scaricare passeggeri e bagagli all’interno degli stessi parcheggi, in assoluto i più vicini al terminal, da cui distano appena 40 e 20 metri. Sac prosegue negli interventi che aumentano e migliorano i servizi e l’esperienza in aeroporto dei passeggeri: entro la fine del 2018 saranno infatti aperti al pubblico i parcheggi P3 e P5, con le funzionalità (pagamento e Telepass) di tutti gli altri. Analoghe le funzioni anche del P6, nell’ex area del campo sportivo”.

Come funziona il sistema Telepass in aeroporto? Si entra e si esce senza ritirare biglietto e senza passare dalle casse: basta avvicinarsi alla barra, attendere l’apertura ed entrare nel parcheggio secondo la modalità “stop & go”. Non ci sono costi aggiuntivi, la tariffa viene addebitata in via posticipata sul conto Telepass; il dettaglio delle soste è sempre disponibile sul sito telepass.com o nell’app; infine si può creare facilmente la nota spese, e quindi distinguere i casi in cui viene usato per occasioni di lavoro da quelle di natura privata e familiare. Nel caso in cui il sistema non riconosce il Telepass (apparato non regolare), il cliente ritira il ticket alla colonnina e al termine della sosta paga alla cassa automatica. Nei parcheggi dell’Aeroporto di Catania non è attivo il servizio col Telepass ricaricabile. Dante Antognoni, Amministratore Delegato di Telepass Pay, dichiara: “Telepass sta proiettando sempre più il proprio know-how anche al di fuori dell’autostradale per soddisfare le esigenze della propria clientela attraverso servizi utili, semplici, innovativi al passo con l’evoluzione della tecnologia, che proprio come Telepass, non si ferma mai. L’avvio del servizio nel parcheggio presso l’aeroporto di Catania, rappresenta un ulteriore traguardo raggiunto da Telepass grazie alla proficua collaborazione con SAC. L’impegno del Gruppo Telepass nell’offrire sempre più servizi di pagamento legati alla mobilità sia in contesto urbano che extra-urbano è ancora più evidente con l’offerta di Telepass Pay, che offre un’unica app per il pagamento dei servizi di mobilità. L’obiettivo è permettere di fare tutto attraverso una sola piattaforma di prenotazione, un solo addebito a fine mese e magari con qualche sconto in più! Oggi benzina, strisce blu e taxi; tra poco pagamento del bollo, sharing mobility e molto altro. Per la città di Catania stiamo pianificando il lancio dell’offerta di servizi Telepass Pay, in primis il servizio di pagamento della sosta sulle strisce blu con l’app Telepass Pay.” A curare il radicale ammodernamento del sistema dei parcheggi dell’Aeroporto di Catania è stata la HUB Parking Technology, divisione del Gruppo FAAC dedicata ai sistemi di gestione professionale di parcheggi a pagamento. Introducendo migliori livelli di servizio, standard tecnologici e di sicurezza, HUB ha rinnovato le sei aree di parcheggio di Fontanarossa dotando i 15 varchi di periferiche con sistema di riconoscimento targhe e Telepass che, insieme alle barriere a led, alle casse di pagamento con lettore QR e al nuovo sistema di segnaletica verticale, sono gestiti da remoto e consentono una più fluida circolazione dentro le aree di sosta. “HUB Italia – ha detto Franco Oliva, AD HUB Italia - raggiunge oggi un traguardo importante, consolidando la sua presenza in Sicilia e rafforzando la sua posizione nel segmento di parcheggio aeroportuale. Siamo orgogliosi di essere partner tecnologici per Fontanarossa, e di avere supportato con le nostre forze innovative il radicale cambio di passo dell’offerta di sosta dell’aeroporto.”