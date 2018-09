Aeroporto, fermato romeno con mandato di cattura europa

Un romeno di 35 anni nei confronti dl quale era stato emesso un ordine di cattura per un mandato di arresto europeo spiccato dalle autorità tedesche per reati contro il patrimonio, Daniel Florin Tocmac, è stato arrestato dalla polizia nell'aeroporto di Catania, dove si stava imbarcando su un volo per Bucarest Otopeni. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.