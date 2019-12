Aeroporto, ruba orologio del valore di 5 mila euro: fermato

Nei giorni scorsi, personale della squadra di polizia giudiziaria della polizia di frontiera aeroportuale, dopo una non facile attività di indagine, ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania un uomo responsabile del furto di un orologio Breitling mod. Bentley Special Edition del valore di circa 5 mila euro.

Il furto era avvenuto ai controlli di sicurezza dedicati ai passeggeri in partenza dall’aerostazione di Catania. Ricevuta la denuncia del furto subito da un altro Ufficio della Polizia di Stato, gli agenti, attraverso approfondite indagini effettuate con l’aiuto dei sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che tale reato era stato portato a segno ad opera di un uomo il quale, successivamente, si era imbarcato su un volo diretto a Bologna.

La difficoltà maggiore per gli investigatori è stata nell’individuazione dell’azione di furto ripresa dai sistemi di videosorveglianza, visto che la denuncia del furto era stata resa in un secondo tempo e in un ufficio della provincia di Siracusa. I poliziotti, una volta individuato il colpevole, sono riusciti, tramite le immagini dell’imbarco del volo e attraverso vari controlli incrociati, all’identità dell’uomo responsabile del reato di furto aggravato che risultava essere il siracusano T.P., incensurato, di anni 60.

L'Autorità giudiziaria ha così emettesso decreto di perquisizione domiciliare che ha permesso il rinvenimento della refurtiva.