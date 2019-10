Aeroporto, tentano il furto di un cellulare e di 20 euro: fermati

Lo scorso 13 ottobre, due passeggeri diretti a Parigi, rispettivamente M.M. classe '79 e G.G. classe '85, sono stati denunciati alla locale Autotità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso. I fatti hanno avuto inizio quando, un passeggero sottoposto ai controlli di sicurezza sulla persona e sul bagaglio a seguito, al fine di accedere in sala imbarchi dell’aerostazione di Catania per imbarcarsi sul volo diretto ad Istanbul, ha subito il furto del proprio telefono cellulare marca Huawei completo di custodia ed una banconota da 20 euro.

L’uomo ha presentato denuncia di furto presso gli uffici della polizia di frontiera presenti in Aerostazione, i quali, tramite la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, di cui l’aeroporto è dotato, hanno individuato gli autori del reato.

Nell’immediatezza, i poliziotti si sono posti alla ricerca dei due riuscendo così a rintracciarli in sala imbarchi, in attesa del volo diretto a Parigi, agli stessi è stata chiesta la restituzione del cellulare, ma questi, hanno negato in modo assoluto ogni addebito.

Solamente dopo aver provveduto all’accompagnamento dei due negli Uffici di Polizia, hanno realizzato di essere stati effettivamente scoperti, pertanto hanno deciso di collaborare indicavano il posto dove avevano nascosto l’oggetto, consegnando peraltro la banconota da venti euro.

Dopo questa spiacevole vicenda, i due ladri sono stati denunciati per furto e, alla vittima è stato restituito il cellulare ed il denaro che gli avevano sottratto sperando di farla franca.