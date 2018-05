Fontanarossa, da venerdì 1 giugno un volo che collega Catania a Nantes

Un nuovo volo per la Francia da Catania: Transavia, la compagnia low cost del gruppo Air France/KLM, lancia domani venerdì 1° giugno il nuovo collegamento per Nantes dall’aeroporto Fontanarossa. Il volo sarà operato due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, e si aggiunge ai collegamenti per Parigi e Amsterdam da Catania, serviti da Transavia da diversi anni, e al nuovo volo per Lione, lanciato lo scorso aprile. I biglietti per il nuovo volo partono da 39€ a tratta, tasse e spese incluse.

“Siamo molto orgogliosi di iniziare ad operare il nostro quarto collegamento da Catania” ha detto Nicolas Henin, CCO di Transavia “Dopo aver operato per anni dall’aeroporto di Fontanarossa i voli per Parigi e Amsterdam, nel 2018 abbiamo deciso di aggiungere due ulteriori rotte da qui per la Francia: il collegamento per Lione è stato lanciato in aprile, e il volo per Nantes partirà domani. Nantes è una bellissima città sulla costa atlantica francese, ricca di storia, tesori culturali e spazi verdi. Nantes è anche considerata la porta di accesso sia per la Bretagna che per la Valle della Loira, con i suoi magnifici castelli, villaggi e vini. Il nuovo volo amplia, inoltre, le possibilità per I turisti francesi di raggiungere la Sicilia orientale, con la sua bellezza e ricchezza culturale, e di scoprire così una delle più belle isole del mediterraneo”.