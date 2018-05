Turismo, in aeroporto entra in funzione il totem multimediale

E' entrato in funzione stamane nell'area arrivi dell'aeroporto di Catania il "Digikiosk", un totem multimediale che, tramite una consultazione "touch" semplice e intuitiva offre informazioni utilissime in italiano e in inglese a chi, atterrato a Catania, è in cerca di itinerari di viaggio per scoprire la Sicilia ionica.

Il totem è il gemello di quello installato un anno fa in piazza Duomo, a Catania. Ad accenderlo è stato l'Ad della Sac Nico Torrisi, definendo l'iniziativa "uno strumento di informazione 'smart' che ai passeggeri in arrivo e ai visitatori in transito offre un servizio utilissimo per programmare percorsi e nuove tappe alla scoperta della Sicilia ionica, ricchissima di attrazioni culturali e di eventi. Torrisi ha annunciato che un "Digikiosk" sarà presto installato anche nell'aeroporto di Comiso.