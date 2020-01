Due voli dirottati a Palermo per la nebbia presente a Fontanarossa

A causa del persistere della nebbia, che ha messo a rischio le operazioni di atterraggio sull'aeroporto di Catania, due aerei diretti a Fontanarossa non sono riusciti ad atterrare e sono stati costretti ad andare dall'altro capo della Sicilia. Si sono registrati ritardi sia in partenza che in arrivo. In particolare, i voli EasyJet e Ryanair attesi questa mattina all'aeroporto Vincenzo Bellini, sono stati dirottati a Palermo.