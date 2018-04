Arrestato passeggero in arrivo da Istanbul: era ricercato per ricettazione

Nella serata del 14 aprile durante i controlli effettuati sui passeggeri in arrivo da Istanbul la polizia di frontiera ha arrestato il cittadino senegalese Fall Modou, 26 anni ricercato per reati inerenti la ricettazione di prodotti contraffatti emesso dal tribunale di sorveglianza di Palermo, che lo aveva sottoposto agli arresti domiciliari. Così come disposto dall’autorità giudiziaria è stato accompagnato presso il proprio domicilio ad Agrigento per l’espiazione della pena.