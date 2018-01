Fontanarossa, +13 per cento di passeggeri Volotea da e per Catania

Sono stati circa 660.000 i passeggeri che nel 2017 hanno scelto la compagnia aerea low cost Volotea per i propri spostamenti da e per l'aeroporto di Catania, con un incremento pari a +13% rispetto al 2016. Durante lo scorso anno, la compagnia ha operato a Catania 6.000 voli, offrendo un ventaglio di destinazioni ricco ed eterogeneo che ha conquistato i suoi viaggiatori, mentre recentemente la low cost ha infranto il tetto dei 2 milioni di passeggeri trasportati presso lo scalo, premiando con un anno di voli gratis un cittadino catanese.

Infine è ottimo anche il load factor registrato a Catania: 88% nel 2017. "Sin dall'avvio delle nostre attività a Catania ha detto il presidente e fondatore di Volotea Carlos Muñoz - ci siamo impegnati per soddisfare le esigenze di viaggio più diverse: una strategia che ha fatto davvero centro. Concludiamo positivamente il 2017 all'insegna del successo e della crescita e confermiamo la nostra volontà di continuare ad investire sul territorio, supportando con i nostri collegamenti il tessuto economico locale".

"Siamo orgogliosi - ha aggiunto - di aver registrato un'importante crescita a Catania e siamo felici dell'accoglienza ricevuta: per i prossimi 12 mesi saremo in vendita con 785.000 posti verso sette destinazioni, quattro delle quali operate in esclusiva". Durante il 2018, Volotea decollerà da Catania verso 7 destinazioni, di cui una nuova. Per i prossimi mesi, infatti, oltre ai classici voli domestici verso Ancona, Bari, Genova, Napoli, Venezia e Verona la low cost ha annunciato l'avvio della nuova rotta internazionale verso Tolosa (al via dal 13 aprile 2018 con frequenza fino a 2 volte a settimana e un totale di circa 12.000 biglietti in vendita). Un trend di crescita positivo, in linea con gli ottimi risultati registrati a Catania.