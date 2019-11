Aeroporto, Volotea festeggia 7 anni di presenza a Catania

Volotea ha festeggiato il settimo anno di presenza a Catania. La cerimonia ha visto la partecipazione di Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, insieme a Nico Torrisi, Amministratore Delegato SAC, e Francesco D’Amico, responsabile marketing SAC. Volotea è operativa a Catania dal 2012 e, dall’inizio delle sue attività, ha trasportato a livello locale 3,5 milioni di passeggeri. Molto positivi, poi, i risultati raggiunti nel 2019: da gennaio a ottobre, sono stati circa 656.000 i viaggiatori trasportati dal vettore, 16.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Infine, sempre a Catania, Volotea ha totalizzato un load factor del 97%.

“La nostra presenza presso l’aeroporto di Catania si è consolidata nel tempo, conquistando un numero sempre maggiore di passeggeri - afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe di Volotea-. Celebriamo con grande piacere il nostro settimo compleanno al Fontanarossa, dove siamo presenti sin dal nostro primo anno di attività. Con un ventaglio di 8 destinazioni e un totale di 808.000 biglietti in vendita, dal 2012 abbiamo registrato un trend di crescita costante a Catania, anno dopo anno. A nome di tutta Volotea ringraziamo i passeggeri che hanno deciso di volare con noi da e per la Sicilia”. "Il grande risultato di Volotea, che 7 anni fa ha deciso di investire sul nostro Aeroporto, non può che vederci soddisfatti - afferma l'Amministratore Delegato di SAC, Nico Torrisi. - La compagnia ha dimostrato come una fitta rete di collegamenti, anche tra scali medi o piccoli, agevoli la mobilità da e per la Sicilia, rappresentando un valore aggiunto sia per i passeggeri costretti a spostarsi per lavoro, sia per i sempre più numerosi turisti. Le prossime scommesse del vettore, che siamo certi saranno vinte, agevoleranno ulteriormente i viaggiatori". Sin dall’inizio della sua attività, Volotea ha creduto nelle potenzialità turistiche dello scalo siciliano, proponendo un ventaglio di destinazioni sempre in linea con le esigenze di viaggio dei passeggeri catanesi. Per il 2020, a bordo degli aeromobili del vettore, sarà possibile volare da Catania verso 8 destinazioni, 7 domestiche - Ancona, Bari, Genova, Napoli, Pescara, Venezia e Verona – e 1 in Francia – Tolosa. Tutte le rotte Volotea da e per Catania sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.

Volotea è una delle compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Dal 2012, Volotea ha trasportato più di 25 milioni di passeggeri in Europa. Nel 2020, la compagnia aerea stima di trasportare tra gli 8,5 e i 9 milioni di passeggeri. Nel 2020, grazie ai 5 aeromobili Airbus A319 che si aggiungeranno alla sua flotta, Volotea offrirà 53 nuove rotte per una line-up di 346 collegamenti a corto raggio con tariffe competitive, tra più di 90 medi e piccoli aeroporti in 14 Paesi. Volotea opera nel suo network con 38 aeromobili, Airbus A319 e Boeing 717, basati in 16 città europee di media grandezza: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene, Cagliari, Lione, Napoli e Amburgo. La base Volotea ad Amburgo è stata aperta per attivare il servizio Airbus shuttle, recentemente premiato. Le basi di Lione e Napoli verranno inaugurate nel 2020. Per capitalizzare la sua crescita in termini di attività, Volotea ha aperto oltre 150 posizioni lavorative in Italia Francia, Spagna, Grecia e Germania, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 1.450 dipendenti nel 2020.