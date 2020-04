Vìola più volte l'affidamento in prova: trasferito in carcere

I carabinieri di Biancavilla, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, hanno arrestato il 42enne lentinese Antonio Mangiaruga. L’uomo, che era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione per reati contro il patrimonio, era stato più volte segnalato dai militari per la violazione delle relative prescrizioni. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.