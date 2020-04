Affitti, canoni rinegoziati tra inquilini e proprietari di casa

Il Sunia di Catania, sindacato degli inquilini, ha predisposto un modello di richiesta di rinegoziazione dei canoni tra inquilini e proprietari di alloggi. Inoltre è stato attivato il servizio per inviare all’Agenzia delle Entrate il nuovo canone ricalcolato, affinchè il proprietario possa usufruire anche della riduzione della tassazione. Lo comunica la segretaria provinciale Giusi Milazzo. "Sin dall’inizio della crisi Covid - spiega- abbiamo individuato nella rinegoziazione dei canoni uno degli strumenti per evitare in questa difficilissima congiuntura il ricorso massiccio ad un contenzioso che non potrà risolvere né i problemi degli inquilini né quelli dei proprietari, e che si potrebbe concludere con un’ondata senza precedenti di sfratti. Pensiamo, al contrario, che la rinegoziazione dei canoni sia il primo passo per accedere ai contributi del fondo di sostegno all' affitto".

