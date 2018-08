Contratti per studenti, nuovo accordo dei sindacati degli inquilini

È stato sottoscritto il nuovo accordo territoriale per il Comune di Catania, utile alla stipula dei contratti di locazione a canone concordato, dei contratti per studenti e per quelli transitori. Confedilizia, Uppi, Sunia Sicet e Uniat, dopo un approfondito confronto che ha preso ufficialmente il via nel marzo dell'anno in corso previa convocazione dell'amministrazione comunale, hanno definito regole, criteri e aliquote, sulla base dei quali redigere i nuovi contratti di locazione per uso abitativo che saranno stipulati. L’accordo sarà consegnato ufficialmente al Comune e sostituisce quello attualmente vigente e sottoscritto dalle parti nel 2004. Tiene conto delle variazioni intervenute nel mercato immobiliare degli affitti e di quelle che hanno interessato il valore delle zone della città, ma anche della qualità, anche energetica, degli edifici e dello stato di manutenzione degli stessi. L'obiettivo è quello introdurre alcuni elementi che agevolano il ricorso all'affitto a canone concordato, ampliando la fascia di popolazione che vi può accedere e consentendo ai proprietari di poter usufruire delle agevolazioni fiscali.