Lettori: "Noi fuorisede costretti a pagare l'affitto anche se non siamo in città"

Una lettrice di CataniaToday scrive alla nostra redazione per sollevare un problema comune a tutti gli studenti fuori sede con regolare contratto: il pagamento dell'affito. "Siamo costretti a pagare,da marzo fino a scadenza di contratto, affitto della stanza con luce, acqua, gas e tari anche se non usufruiamo della casa. Data la situazione di pandemia - scrive - non c'è un appiglio legale a riguardo che permette di sciogliere il contratto per impossibilitá sopravvenuta. Ai padroni di casa non interessa tutto questo e noi dobbiamo pagare lo stesso".

