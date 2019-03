Primarie PD, si punta a quota 50 mila: alta affluenza ai seggi

L'obiettivo era arrivare a 50 mila votanti. "E credo che supereremo questa quota", dice Davide Faraone, segretario del Pd in Sicilia. L'affluenza, assicura, è in effetti alta in tutti i 419 seggi siciliani e in particolare in quelli delle aree metropolitane, tra cui Catania. In merito alle polemiche sulle problematiche incontrate dai votanti, Faraone cerca di abbassare i toni e assicura che il numero dei seggi è di poco inferiore a quello di precedenti primarie. "Nei gazebo - dice - si trovano 1.500 volontari. Dobbiamo essere grati a questa gente come anche agli elettori in fila che ci stanno mandando un forte messaggio".