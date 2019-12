Agenti aggrediti a Librino, arrestato un diciottenne

E' avvenuta ieri pomeriggio una vera e propria aggressione agli agenti di polizia in servizio a Librino e un rahazzo è stato arrestato. Ha 18 anni e si chiama Michael Aurora: dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, oltraggio e danneggiamenti di beni dello Stato. Un altro aggressore è stato identificato A.L e denunciato.

I fatti si sono svolti intorno alle 16 quando gli agenti si sono messi all'inseguimento di un centauro alla guida di una grossa moto, senza targa, che cercava di sfuggire ai controlli.



Dopo un breve inseguimento, il motociclista è stato raggiunto e fermato in Viale Moncada ma senza alcuna paura ha opposto una veemente resistenza agli agenti ed è stato aiutato da un folto gruppo di persone, tra cui alcuni familiari, sceso in strada in poco tempo.

Così gli agenti si sono visti circondati da diverse persone che hanno tentato di impedire il controllo del ragazzo e, nel corso, di quei momenti difficili e tesi un poliziotto ha riportato una lieve contusione. In aiuto della volante sono giunti uomini dei carabinieri e dell'esercito.

Un episodio stigmatizzato e commentato duramente anche dal Sap, il sindacato di polizia che ha emanato una dura nota chiedendo un rafforzamento di uomini e mezzi.